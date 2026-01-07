Nach Einsturz von Treppenhaus: Ursache weiter unklar

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Einsturz eines Treppenhauses während eines Rettungseinsatzes in Oppenweiler (Rems-Murr-Kreis) ist die Ursache weiterhin unklar. Die Einsatzkräfte waren gerade dabei, den Bewohner die Treppe herunterzutragen, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Dabei stürzte das Treppenhaus ein. Laut dem Polizeisprecher war die Treppe aus Holz. Wegen eines medizinischen Notfalls des Bewohners waren die Retter ursprünglich zu dem Haus ausgerückt.

Sowohl der Bewohner als auch ein Feuerwehrmann und eine Mitarbeiterin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wurden schwer verletzt. Drei weitere Mitglieder der Feuerwehr erlitten leichte Verletzungen. Auch ein Rettungshubschrauber war am Dienstag im Einsatz. Das Haus selbst sei nicht einsturzgefährdet, hieß es.