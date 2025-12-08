Nach Dauerregen: Im Südwesten zeigt sich wieder die Sonne

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach reichlich Regen und Wind und auch Frost dürfen sich die Menschen wieder auf ein paar Sonnenstrahlen freuen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) lässt der Dauerregen - vor allem im Schwarzwald - am Montag nach. Von Süden her lockert es auf. »Dann kann sich auch die Sonne zeigen, bevor sie untergeht«, sagte eine DWD-Sprecherin.

Der Dienstag wird im Donautal und am Bodensee wieder sehr neblig. Dabei kann sich der Nebel hartnäckig zeigen. Sonst ist es im Land freundlich mit Temperaturen zwischen 11 und 16 Grad. Ebenso freundlich geht es laut dem DWD am Mittwoch weiter.