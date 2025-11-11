Nach Brandbrief und Trennung: Ulm sucht neuen Trainer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach der Trennung von Trainer Moritz Glasbrenner und Geschäftsführer Markus Thiele läuft beim Fußball-Drittligisten SSV Ulm die Suche nach Nachfolgern. Es würden aktuell Gespräche geführt, sagte ein Sprecher des Vereins am Tag nach dem Beben. Die Mannschaft hat heute trainingsfrei. Wer die Übungseinheiten von Mittwoch an leiten soll, stand zunächst nicht fest.

Abstiegskampf in mieser Atmosphäre

Am späten Montagabend hatte der Zweitliga-Absteiger mitgeteilt, sich von Glasbrenner und Thiele zu trennen. Glasbrenner hatte den Posten des Cheftrainers erst Mitte September als Nachfolger von Robert Lechleiter übernommen und war im Oktober vom Interimstrainer zum Chefcoach befördert worden. Doch den Ulmern droht als Tabellen-18. gar der Absturz in die Regionalliga, zuletzt gab es ein 0:5 gegen Hansa Rostock.

Mehreren Medienberichten zufolge hatten die Kapitäne Johannes Reichert und Christian Ortag zuletzt einen Brandbrief an den Aufsichtsrat verfasst. Darin soll unter anderem von einer vergifteten Atmosphäre und zerstörtem Vertrauen zwischen Mannschaft, Trainer und sportlicher Leitung die Rede gewesen sein.

Die nächste Pflichtaufgabe steht am 22. November beim Tabellenletzten TSV Havelse an.