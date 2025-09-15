Nach Brand auf A8 - Sperrung Richtung Stuttgart aufgehoben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Brand eines mit Fahrzeugen beladenen Lastwagens auf der Autobahn 8 bei Pforzheim hat auch am späten Vormittag noch für erhebliche Beeinträchtigungen für Pendler und Reisende gesorgt. Der Laster brannte samt geladener Fahrzeuge an einer Baustelle in Richtung Karlsruhe vollständig aus, wie die Polizei mitteilte. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 420.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart war laut einer Polizeisprecherin am Mittag wieder freigegeben worden. In diese Richtung habe sich rund zehn Kilometer Stau gebildet. Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe bleibe auf zunächst unbestimmte Zeit gesperrt, sagte die Sprecherin.

Die Bergungsarbeiten dauerten demnach weiterhin an, da die geladenen Autos einzeln von dem Laster abgeladen werden müssen. Dort staute es sich sogar bis zu zwölf Kilometer. Der ADAC sprach von mindestens einer Stunde Zeitverlust.

Die Ursache des Feuers war der Sprecherin zufolge zunächst unklar.