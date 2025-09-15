Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Nach Brand auf A8 - Autobahn weiterhin gesperrt

Geduldsprobe für Pendler und Reisende: Nach einem Lkw-Brand auf der A8 gibt es eine Vollsperrung - am Mittag soll zumindest eine Fahrtrichtung wieder freigegeben werden.

Polizei - Symbolbild
Der Schaden liegt laut Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/DPA
Der Schaden liegt laut Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich. (Symbolbild)
Foto: Lino Mirgeler/DPA

Der Brand eines mit Fahrzeugen beladenen Lastwagens auf der Autobahn 8 bei Pforzheim hat auch am späten Vormittag noch für erhebliche Beeinträchtigungen für Pendler und Reisende gesorgt. Der Laster brannte samt geladener Fahrzeuge an einer Baustelle in Richtung Karlsruhe vollständig aus, wie die Polizei mitteilte. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 420.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Autobahn war laut einer Polizeisprecherin auch am späten Vormittag noch gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart solle ab dem Mittag wieder freigegeben werden. In diese Richtung habe sich rund zehn Kilometer Stau gebildet. Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe bleibe auf zunächst unbestimmte Zeit gesperrt, sagte die Sprecherin. Dort stünden die Autos sogar bis zu zwölf Kilometer im Stau. Der ADAC sprach von mindestens einer Stunde Zeitverlust. 

Die Ursache des Feuers war der Sprecherin zufolge zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:250915-930-39248/3