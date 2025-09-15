Nach Brand auf A8 - Autobahn weiterhin gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Brand eines mit Fahrzeugen beladenen Lastwagens auf der Autobahn 8 bei Pforzheim hat auch am späten Vormittag noch für erhebliche Beeinträchtigungen für Pendler und Reisende gesorgt. Der Laster brannte samt geladener Fahrzeuge an einer Baustelle in Richtung Karlsruhe vollständig aus, wie die Polizei mitteilte. Dabei entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 420.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Autobahn war laut einer Polizeisprecherin auch am späten Vormittag noch gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart solle ab dem Mittag wieder freigegeben werden. In diese Richtung habe sich rund zehn Kilometer Stau gebildet. Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe bleibe auf zunächst unbestimmte Zeit gesperrt, sagte die Sprecherin. Dort stünden die Autos sogar bis zu zwölf Kilometer im Stau. Der ADAC sprach von mindestens einer Stunde Zeitverlust.

Die Ursache des Feuers war der Sprecherin zufolge zunächst unklar.