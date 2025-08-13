Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Nach Bombenentschärfung fahren Züge wieder nach Plan

Auf einer Baustelle wird eine Weltkriegsbombe gefunden. In der eingerichteten Sperrzone liegen unter anderem Bahngleise und ein Wohngebiet. Das hatte Auswirkungen auf Bahnreisende.

Bombenfund in Stuttgart
Die rund 250 Kilogramm schwere Bombe wurde erfolgreich entschärft. Foto: Pusch/DPA
Die rund 250 Kilogramm schwere Bombe wurde erfolgreich entschärft.
Foto: Pusch/DPA

Nach der Entschärfung einer Fliegerbombe in Stuttgart rollt der Bahnverkehr wieder. Seit Tagesbeginn fahren die Züge wieder planmäßig, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Der Zugverkehr sei nach der Entschärfung der 250 Kilogramm schweren Bombe gegen 20.15 Uhr wieder angelaufen. Dabei kam es laut Deutscher Bahn im Laufe der Nacht noch zu Einschränkungen im Fern- und Regionalverkehr für Reisende.

Die Weltkriegsbombe wurde am Dienstagnachmittag auf einer Baustelle im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt gefunden. Um Gefährdungen für Leib, Leben und Gesundheit zu vermeiden, richtete das Amt für öffentliche Ordnung eine Sperrzone ein. Neben den Gleisen lagen auch ein Wohngebiet und ein Gewerbegebiet in der Sperrzone. Rund 1.000 Menschen hatten ihre Wohnungen am Abend verlassen müssen.

© dpa-infocom, dpa:250813-930-905143/1