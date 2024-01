Aktuell Land

Nach Bluttat: Anklage für auf Mord, Anwalt für Freispruch

Im Prozess gegen einen Mann, der in Gernsbach (Kreis Rastatt) seine 27 Jahre alte Frau erstochen haben soll, haben die Staatsanwalt und die Nebenklage eine lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert. Die Verteidigung des 33-Jährigen plädierte am Dienstag vor dem Baden-Badener Landgericht hingegen auf Freispruch wegen Notwehr. Der aus Afghanistan stammende Mann soll seine Ehefrau Anfang Juni vergangenen Jahres in der gemeinsamen Wohnung mit zwei Messern angegriffen und sie getötet haben. Das Gericht will sein Urteil noch an diesem Dienstagnachmittag fällen.