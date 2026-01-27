Nach Austritt von Schwefelsäure in Meßkirch: Feuerwehr gibt Entwarnung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem in Meßkirch Schwefelsäure ausgetreten ist, hat die Feuerwehr mittlerweile Entwarnung gegeben. Schon am späten Montagabend war die Warnung wieder aufgehoben, wie Andreas Fleckenstein von der Freiwilligen Feuerwehr sagte. Die Anwohner sollten zunächst Fenster und Türen geschlossen halten. Konkrete Gefahr für die Bevölkerung bestand demnach aber nicht. Zunächst war unklar gewesen, welcher Stoff aus einem beschädigten Behälter ausgetreten war.

Fleckenstein zufolge stoppte die Feuerwehr den Austritt. Die Säure wurde in einen anderen Behälter umgepumpt. Rund 150 Kräfte waren im Einsatz.