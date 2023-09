Aktuell Land

Nach Ausschreitungen: Stadt will Gespräche mit Verein führen

Die Stadt Stuttgart geht nach den massiven Ausschreitungen am Rande einer Eritrea-Veranstaltung auf den Veranstalter zu, um ein weiteres Treffen am kommenden Samstag zu verhindern. »Die Stadt will Gespräche mit der entsprechenden Gruppierung führen«, sagte der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Montag in Stuttgart. Oppositionsparteien forderten nach der gewalttätigen Demonstration, ein Verbot zu prüfen.