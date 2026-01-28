Nach Angriff mit Gartenschere in Offenburg - Mann in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit einer Gartenschere soll ein 29 Jahre alter Mann seinen Kontrahenten angegriffen haben. Wie die Bundespolizei mitteilte, geriet der Tatverdächtige am Dienstag mit einem 42-Jährigen am Bahnhof Offenburg (Ortenaukreis) in Streit. Nach einer verbalen Auseinandersetzung habe der Jüngere den Älteren getreten und mit einer Gartenschere verletzt. Der Geschädigte erlitt laut Bundespolizei eine Schnittwunde am Gesäß und eine Platzwunde am Kopf. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Mehr Scheren und ein fremdes Smartphone sichergestellt

Der mutmaßliche Täter sei von der Bundespolizei vorläufig festgenommen worden. Der Mann habe zwei Gartenscheren, eine Bastelschere und das Smartphone des Geschädigten bei sich getragen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte er das Smartphone genommen, nachdem es dem Geschädigten aus der Hosentasche gefallen war. Die Bundespolizei stellte alle Gegenstände sicher.

Der 29-Jährige wurde wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Diebstahls mit Waffen einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft, wie es hieß.