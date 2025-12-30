Nach Angriff auf Streitschlichter – Verdächtiger in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nachdem ein 57-Jähriger mit einem Messer einen Mann in Aulendorf (Kreis Ravensburg) schwer verletzt haben soll, sitzt der Verdächtige in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei gemeinsam mitteilen. Ein Richter stellte einen entsprechenden Haftbefehl am Montag aus.

Der 57-Jährige sei am Sonntag mit einem Messer auf den 60-Jährigen losgegangen. Dies habe ein 26-Jähriger mitbekommen und wollte den Streit schlichten, so die Polizei. Dabei stach der 57-Jährige mit dem Messer zu und verletzte ihn schwer am Oberkörper. Der 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er befinde sich in einem stabilen Zustand.

Der Verdächtige floh nach der Tat, wurde aber kurze Zeit später von der Polizei zu Hause festgenommen. Bereits am Tag zuvor gab es zwischen den beiden Männern einen Streit. Dabei soll der 60-Jährige den drei Jahre jüngeren Mann mit einem Messer leicht verletzt haben. Worum es in den Auseinandersetzungen ging, war zunächst unklar.