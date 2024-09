Nach Angriff auf Mann in S-Bahn - Verdächtiger ermittelt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zweieinhalb Monate nach dem Angriff auf einen Mann in einer S-Bahn in Richtung Esslingen hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Seine Wohnung in Esslingen sei heute durchsucht worden, teilte die Polizei mit. Dabei seien verschiedene Beweise sichergestellt worden.

Laut einem Polizeisprecher soll der Verdächtige mangels Gründen für eine Untersuchungshaft zunächst auf freiem Fuß bleiben. Gegen den 21-Jährigen werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

In der Nacht zum 22. Juni soll eine Gruppe junger Männer das Opfer in einer S-Bahn beleidigt haben. Der 21-Jährige soll ihn mit einem Faustschlag ins Gesicht schwer verletzt haben. Die Gruppe habe beim Halt in Esslingen die Bahn verlassen und sei geflohen. Ein Rettungswagen brachte den 28-Jährigen ins Krankenhaus.