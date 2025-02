Nach Absturz von Kleinflugzeug: Polizei hat erste Vermutung

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das im Landkreis Tuttlingen abgestürzte Kleinflugzeug soll vermutlich in Bozen gestartet sein. Nach einer mehrstündigen Suchaktion am Montagabend wurden das Kleinflugzeug und dessen toter Pilot in einem Waldgebiet gefunden, wie die Polizei mitteilte. Das Ziel des Piloten war demnach der Flugplatz in Donaueschingen. Außer dem Piloten sei niemand an Bord gewesen.

Zunächst war noch unklar, ob der Pilot vor oder infolge des Absturzes starb. Aufschluss zum Tod des Piloten gibt es einem Polizeisprecher frühestens nach der Bergung der Leiche und des Wracks. Die Bergung kann allerdings erst erfolgen, wenn die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) ihre Untersuchungen abgeschlossen hat.

Zur Identität des Piloten gebe es bislang nur eine Vermutung, eine abschließende Identifizierung stehe noch aus, sagte ein Polizeisprecher.

Das Kleinflugzeug wurde laut X-Post der Polizei in den Abendstunden als vermisst gemeldet. Per Radar wurde das zweimotorige Flugzeug in einem großen Waldgebiet südwestlich von Geisingen geortet.