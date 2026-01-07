Nach Absturz im Zirkus: Akrobaten auf dem Weg der Besserung

Nach Absturz während einer Akrobatiknummer sind die beiden Artisten auf dem Wege der Besserung (Symbolbild)

Nach dem Absturz zweier Artisten während einer Vorführung im Weltweihnachtszirkus in Stuttgart sind die beiden Verunglückten auf dem Wege der Besserung. Die 19 Jahre alte Akrobatin sei nur noch zur weiteren Beobachtung im Krankenhaus, habe keine wesentlichen Verletzungen davongetragen und könne bald entlassen werden, wie ein Sprecher des Weltweihnachtszirkus sagte. Ihr 49 Jahre alter Duo-Partner habe sich den Fuß gebrochen und werde am kommenden Montag operiert.

Die Ursache des Unglücks vom vergangenen Montag ist laut Polizei weiter unklar. »Wir wissen nicht, ob menschliches Versagen oder ein technischer Defekt zu dem Unglück führte«, sagte ein Polizeisprecher. Es werde in alle Richtungen ermittelt.

Laut Zirkussprecher war ein gerissenes Seil Grund für den Absturz. Die beiden Artisten waren bei einer Luftakrobatiknummer aus einer Höhe von rund zehn Metern abgestürzt.