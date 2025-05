Nürnberger Valentini beendet Karriere

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach 16 Jahren als Profi beendet Abwehrspieler Enrico Valentini im Sommer seine Karriere. Der Ende Juni auslaufende Vertrag des 36-Jährigen wird beim 1. FC Nürnberg nicht mehr verlängert. Der gebürtige Nürnberger, der zuvor für den Karlsruher SC und den VfR Aalen gespielt hatte, übernimmt anschließend die U14 des fränkischen Traditionsvereins.

»Fast schon zu viel Hollywood«

Sein letztes Heimspiel für den Club bestreitet Valentini am Freitag (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln. »Ich bin ein emotionaler Mensch, aufgrund des Anlasses wird sicher die eine oder andere Träne fließen«, sagte der 281-malige Zweitligaspieler (16 Tore) der Deutschen Presse-Agentur.

Valentini malte sich auch schon das Flutlichtspiel aus. »Ein Tor in meinem letzten Heimspiel wäre unglaublich. Das wäre fast schon zu viel Hollywood und fast schon zu kitschig. Aber dadurch, dass meine Karriere gar nicht kitschig war, würde es zum Abschluss auch irgendwie passen«, sagte Valentini, der in dieser Saison unter Trainer Miroslav Klose so gut wie gar nicht mehr zum Einsatz gekommen ist.

Abschied vom »Vorzeigeprofi«

Valentini, der mit Frau Xenia sowie den Söhnen Emilio und Elia im Nürnberger Stadtteil Zabo lebt, wird den Wettkampf vermissen. »Das wird sehr schwer für mich, mich nicht mehr jeden Tag dem Konkurrenzkampf zu stellen, nicht mehr jeden Tag auf dem Prüfstand zu stehen«, erzählte er. »Ich muss mit meinen besten Kumpels eine Runde zusammenkriegen, dass wir regelmäßig in einer Halle Vier gegen Vier oder Fünf gegen Fünf spielen (lacht). Denn dieser Wettbewerb wird mir extrem fehlen.«

Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou sagte über den Routinier: »Enrico war bereits vor meiner Zeit beim 1. FC Nürnberg eines der Gesichter dieses Vereins. Mit seinem Charakter, seiner Hingabe für den Club und seinem stets unermüdlichen Einsatz war und ist er ein Vorzeigeprofi, den sich jede Mannschaft – sowohl auf als auch neben dem Platz – wünscht.«