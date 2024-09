Nächtliche Fahrübung von Teenagerin endet an Hauswand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die nächtliche Fahrübung einer Teenagerin auf einem Supermarkt-Parkplatz in Ebersbach an der Fils (Landkreis Göppingen) ist an einer Hauswand geendet. Die 15-Jährige habe in der Nacht zum Samstag die Kontrolle über das Auto verloren, teilte die Polizei mit. Ihre 20 Jahre alte Freundin habe sie ans Steuer gelassen.

Am Auto sei ein Schaden von 4.000 Euro entstanden. Der Schaden am Gebäude könne noch nicht beziffert werden. Gegen die Teenagerin werde wegen Fahrens ohne Führerschein ermittelt. Auch die Freundin bekam eine Anzeige, weil sie die 15-Jährige ans Steuer gelassen hatte.