Nächstes Offensivtalent: VfB holt Serben Jovanovic

Pünktlich zum Vorbereitungsstart hat Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart das nächste Offensivtalent verpflichtet. Vom serbischen Rekordmeister Roter Stern Belgrad kommt der serbische Junioren-Nationalspieler Lazar Jovanovic zum DFB-Pokalsieger. Der 18-Jährige erhalte einen Vertrag bis 30. Juni 2029, teilte der Verein mit.

Dritter Neuzugang kostet fünf Millionen Ablöse

Die Ablöse soll laut Medienberichten bei fünf Millionen Euro liegen, die Summe könnte sich durch Bonuszahlungen noch auf sechs Millionen erhöhen. Jovanovic ist nach dem 18-jährigen Mittelfeldspieler Noah Darvich (FC Barcelona) und dem 25 Jahre alten Rechtsverteidiger Lorenz Assignon (Stade Rennes) der dritte Neuzugang für den Kader von Trainer Sebastian Hoeneß.

»Wir haben Lazar Jovanovic über einen längeren Zeitraum intensiv beobachtet. Er hat in der vergangenen Saison als sehr junger Spieler schon zahlreiche Spiele in der ersten serbischen Liga bestritten und dabei gute Leistungen gezeigt«, sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Jovanovic kann auf verschiedenen Positionen im Angriff spielen, wurde bisher jedoch am häufigsten auf dem rechten Flügel eingesetzt.

Das in Novi Sad geborene Talent wurde im vergangenen Sommer vom serbischen Double-Sieger Roter Stern Belgrad verpflichtet, der ihn in der Rückrunde an den Erstliga-Konkurrenten OFK Belgrad verlieh. Am Mittwoch wird der VfB nach verschiedenen Leistungstests erstmals öffentlich vor seinen Fans trainieren, dann soll auch Jovanovic dabei sein.

