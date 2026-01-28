Nächste Ladung Schnee kommt - hier wird es wieder weiß

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der Ostalb, im Allgäu und im Südschwarzwald wird es in der Nacht zum Donnerstag vielerorts richtig weiß: Es beginnt im Südwesten schon am frühen Mittwochabend zu schneien und in mittleren bis höheren Lagen bleibt der Schnee laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch mal liegen.

Etwa 1 bis 5 Zentimeter Schnee fallen, auf dem Feldberg und der Ostalb könnten es bis zu 10 Zentimeter und im Allgäu auch bis 15 Zentimeter werden, wie ein DWD-Experte weiter sagte.

Vorsicht auf den Straßen daher auch am Donnerstag tagsüber: Schnee und Schneeregen könnten für schneematschigen Untergrund sorgen. Vor allem im Bergland ist laut DWD Glätte möglich. Der Schneeregen lässt dann nach, bevor es Donnerstagabend wieder etwas auflockert.