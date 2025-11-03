Mutter und Sohn mit Waffen und Drogen an Grenze gestoppt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit etlichen verbotenen Gegenständen ist ein Mutter-Sohn-Duo aus Mannheim an der tschechischen Grenze erwischt worden. Bei der Einreise seien die beiden in Schirnding (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) angehalten worden, teilte die Bundespolizei mit. Den Beamten gegenüber sagten beide, sie hätten keinerlei gefährliche oder illegale Gegenstände dabei.

Das Gegenteil war aber schnell bewiesen. Im Auto hatte die 57-Jährige einen Elektroschocker, Pyrotechnik und Cannabisprodukte. Doch damit war nicht Schluss: Der 15-Jährige hatte sich ein Springmesser, einen Schlagstock und zwei Elektroschocker mitgenommen. All das hatten sie in einem grenznahen Markt in Tschechien gekauft, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte.

Die Beamten kassierten die Gegenstände ein. Damit musste das Mutter-Sohn-Gespann mit leeren Händen weiterreisen. Gegen die beiden wird unter anderem wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz und das Waffengesetz ermittelt.