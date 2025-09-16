Mutmaßliches Drogendealer-Duo festgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei mutmaßliche Drogendealer sind nach monatelangen Ermittlungen in Stuttgart festgenommen worden. Den beiden Verdächtigen wird vorgeworfen, seit mindestens Ende März 2024 aus einer Gaststätte heraus gedealt zu haben, wie die Polizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft mitteilte.

Nach der Festnahme am Montag wurden die Wohnungen der Männer durchsucht. Dort fanden die Ermittler insgesamt sechs Verkaufseinheiten Kokain und 12.000 Euro in bar - mutmaßlich aus dem Drogenhandel. Ob die beiden 22 und 53 Jahre alten Männer in Untersuchungshaft müssen, sollte ein Richter entscheiden.