Mutmaßliches Autorennen auf Bundesstraße bei Blaubeuren endet tödlich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem mutmaßlichen Autorennen auf einer Bundesstraße bei Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) ist ein 19-Jähriger tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, soll er sich vermutlich mit einem anderen 19-Jährigen ein Rennen geliefert haben. Zeugen berichteten von Überholmanövern auf einer Strecke mit Überholverbot. Der 19 Jahre alte Fahrer war demnach am Dienstagabend mit hoher Geschwindigkeit unterwegs, als er in einer langen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Sein Wagen kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Der 60 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte den Führerschein des anderen 19-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt. Ein Gutachter soll den genauen Unfallhergang klären.