Mutmaßlicher Waffen- und Drogenhändler in U-Haft

Ein 25 Jahre alter Mann steht im Verdacht, mit verbotenen Waffen und Drogen gehandelt zu haben. Er sitzt deswegen seit Anfang Januar in Untersuchungshaft, wie die Abteilung für Organisierte Kriminalität bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart mitteilte.

Der Mann soll demnach ein Sturmgewehr und eine Maschinenpistole, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen, samt Munition verkauft haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) fanden die Ermittler unter anderem eine weitere Maschinenpistole mit Munition sowie etwa 120 Gramm Kokain.