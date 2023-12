Aktuell Land

Mutmaßlicher Schütze räumt tödliche Schüsse ein

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Menschen im Mercedes-Werk in Sindelfingen bei Stuttgart hat die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe für den mutmaßlichen Schützen gefordert. Außerdem solle das Landgericht die besondere Schwere der Schuld für den weitgehend geständigen Mann feststellen. Dies würde eine Haftentlassung nach 15 Jahren rechtlich zwar zulassen, in der Praxis ist dies aber so gut wie ausgeschlossen.