Mutmaßlicher Raser wegen Mordverdachts auf Anklagebank

Ein halbes Jahr nach einem tödlichen Unfall in Heilbronn muss sich ein mutmaßlicher Raser in einem Mordprozess vor Gericht verantworten. Der damals 20-Jährige soll im vergangenen Februar mitten in der Heilbronner Innenstadt Gas gegeben haben und mit seinem Auto in einer 40-Stundenkilometer-Zone mehr als doppelt so schnell unterwegs gewesen sein - mit Folgen. Als ein 42 Jahre alter Mann mit seinem Wagen aus einer Grundstücksausfahrt herausfuhr, konnte der Jüngere den Angaben zufolge nicht rechtzeitig reagieren und rammte das Fahrzeug. Nach dem Auftakt am Dienstag (09.00) soll bis mindestens Mitte Dezember verhandelt werden.