Mutmaßlicher Messerangriff in Stuttgart – Täter flüchtig

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem mutmaßlichen Messerangriff im Stuttgarter Stadtbezirk Wangen ist eine Person schwer verletzt worden. Der Täter sei noch auf der Flucht, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Mehrere Einsatzkräfte und auch ein Polizeihubschrauber waren demnach am Abend zum Einsatz gekommen. Der Hubschrauber sei wieder abgezogen worden.

Den Angaben zufolge bestand zu keinem Zeitpunkt eine lebensbedrohliche Gefahr für die Bevölkerung. Weitere Details zum Vorfall seien noch unklar.