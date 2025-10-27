Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Mutmaßlicher Messerangriff in Stuttgart – Täter flüchtig

Im Stuttgarter Stadtbezirk Wangen ist es zu einem Vorfall mit einem Messer gekommen. Noch ist nicht viel bekannt. Der Täter ist weiter auf der Flucht.

Messerangriff in Stuttgart
Die Polizei fahndet nach dem Täter. Foto: Kaczor/DPA
Die Polizei fahndet nach dem Täter.
Foto: Kaczor/DPA

Bei einem mutmaßlichen Messerangriff im Stuttgarter Stadtbezirk Wangen ist eine Person schwer verletzt worden. Der Täter sei noch auf der Flucht, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit. Mehrere Einsatzkräfte und auch ein Polizeihubschrauber waren demnach am Abend zum Einsatz gekommen. Der Hubschrauber sei wieder abgezogen worden.

Den Angaben zufolge bestand zu keinem Zeitpunkt eine lebensbedrohliche Gefahr für die Bevölkerung. Weitere Details zum Vorfall seien noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:251027-930-215563/1