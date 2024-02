Mutmaßlicher Messerangriff: Frau schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine Frau soll bei einem mutmaßlichen Angriff in Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) mit einem Messer schwer verletzt worden sein. Die Polizei sei am Mittwochnachmittag über den Notruf alarmiert worden, teilte deren Pressestelle am Donnerstag mit. Bei der darauffolgenden Fahndung wurde ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Die Frau wurde von der Feuerwehr aus ihrer Wohnung geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Sie wurde operiert. Nun ermittelt die Kripo. Weitere Details nannte die Polizei vorerst nicht. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.