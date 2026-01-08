Mutmaßlicher Messerangreifer nach Deutschland ausgeliefert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 28-Jähriger, der am Karlsruher Hauptbahnhof einen Mann schwer verletzt haben soll, sitzt nach seiner Auslieferung aus Großbritannien in Untersuchungshaft. Der Verdächtige war im Juli in London festgenommen worden, wie Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Nationale und internationale Zielfahnder hatten den Mann wegen der Messerattacke auf den 23-Jährigen im April gesucht. Der Attacke soll ein Streit vorausgegangen sein. Worum es dabei ging, wird noch ermittelt.

Nach Abschluss des Auslieferungsverfahrens wurde der Beschuldigte am Montag nach Deutschland überstellt. Ein Haftrichter ordnete den Vollzug der Untersuchungshaft an.