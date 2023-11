Aktuell Land

Mutmaßlicher Geldräuber unter Mordverdacht nach Unfalltod

Nach dem Tod eines Mannes bei einem schweren Zusammenstoß mit einem Fluchtwagen auf der Autobahn 6 bei Heilbronn muss sich ein mutmaßlicher Geldautomatensprenger wegen Mordes verantworten. Der Haftbefehl gegen den 30-Jährigen sei um den Tatvorwurf des Mordes erweitert worden, teilten das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Bei dem Crash am 11. November war der Beifahrer eines Kleintransporters schwer verletzt worden, mit dem der Wagen der mutmaßlichen Geldräuber auf der Flucht in falscher Fahrtrichtung zusammengestoßen war. Der Mann war mehrere Tage später seinen Verletzungen erlegen.