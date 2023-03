Aktuell Land

Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen

Weil er im größeren Stil mit Drogen gehandelt haben soll, ist ein 44-Jähriger in Untersuchungshaft gekommen. Der Mann soll seit Januar 2022 mindestens zwölf Kilogramm Marihuana an andere Drogenhändler geliefert haben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Heilbronn Ende Februar seien umfangreiche Beweismittel - darunter weitere Betäubungsmittel - sichergestellt worden. Der 44-Jährige wurde danach festgenommen.