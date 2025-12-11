Mutmaßlicher Drahtzieher von Auftragsmord auf Kaution frei

Der Tatverdächtige soll versucht haben, per Auftrag den neuen Lebensgefährten seiner getrenntlebenden Ehefrau töten zu lassen. (Symbolbild)

Nach einer mutmaßlichen versuchten Anstiftung zum Mord ist der Haftbefehl gegen einen 43-jährigen Mann aus Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) außer Vollzug gesetzt worden. Der Verdächtige hatte eine Kaution im mittleren fünfstelligen Bereich hinterlegt, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.

Er soll versucht haben, über einen 35-Jährigen den neuen Lebensgefährten seiner getrenntlebenden Ehefrau töten zu lassen. Laut Ermittlungen täuschte der 35-Jährige die Ausführung des Mordauftrags jedoch nur vor, um an das bereits gezahlte Geld in mittlerer fünfstelliger Höhe zu kommen. Eine tatsächliche Tat war demnach nie geplant. Das habe der 35-Jährige glaubhaft darlegen können. Er erstatte Ende November selbst Anzeige.

Ein Teil der Summe konnte sichergestellt werden. Eine Gefahr für das mutmaßliche Opfer bestand nach Angaben der Ermittler nicht. Der 43-Jährige war vergangenen Freitag in Untersuchungshaft gekommen.