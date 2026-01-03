Mutmaßlicher Dieb schlägt in Esslingen auf Ladendetektiv ein

Bitte aktivieren Sie Javascript

Drei mutmaßliche Diebe sollen einen Ladendetektiv in Esslingen verletzt haben. Der Detektiv kam mit blutenden Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Das Verhalten der drei Männer fiel dem 56 Jahre alten Ladendetektiv demnach am Freitag auf. Er beobachtete den Angaben zufolge, wie einer der Männer Lebensmittel unter seiner Jacke versteckte. An der Kasse hätten zwei der Männer ohne zu zahlen den Laden verlassen. Der dritte Mann zahlte laut Polizeiangaben. Der 56-Jährige habe die Männer außerhalb des Marktes angesprochen, hieß es. Einer der mutmaßlichen Täter habe daraufhin auf den Detektiv eingeschlagen.

Anschließend seien die Männer Richtung Stadtmitte geflüchtet. Die Polizei suchte nach Zeugen und ermittelte wegen Verdachts eines räuberischen Diebstahls.