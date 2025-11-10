Mutmaßlicher Autodieb schläft in gestohlenem Wagen

Die Überprüfung der Polizei ergab: Es handelte sich um das in Donzdorf gestohlene Fahrzeug. (Symbolbild)

Schlafend im gestohlenen Wagen hat die Polizei einen mutmaßlichen Autodieb gestellt. Das Fahrzeug war Anfang vergangener Woche im baden-württembergischen Donzdorf (Landkreis Göppingen) aufgebrochen und entwendet worden, wie die Polizei mitteilte.

Ein Zeuge meldete am Mittwoch ein Auto mit laufendem Motor auf einem Parkplatz nahe Pommelsbrunn (Landkreis Nürnberger Land). Als die Beamten den Wagen kontrollierten, fanden sie einen 20-Jährigen, der auf dem nach hinten geklappten Fahrersitz schlief. Eine Überprüfung ergab demnach, dass es sich um das in Donzdorf gestohlene Auto handelte.

Der Mann wurde festgenommen, eine Richterin erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Der 20-Jährige befinde sich nun in Untersuchungshaft.

Weiterer Diebstahl nur wenige Kilometer entfernt

In derselben Nacht, in der der Wagen in Donzdorf verschwand, wurde im nahe gelegenen Gingen ein weiteres Auto gestohlen. Beide Fahrzeuge hatten laut Polizei jeweils einen Wert im hohen fünfstelligen Bereich. Ob ein Zusammenhang zwischen den Straftaten besteht, wird derzeit geprüft.