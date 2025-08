Mutmaßliche Callcenter-Betrüger in Albanien hochgenommen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fünf Männer und eine Frau sollen in Albaniens Hauptstadt Tirana ein Callcenter für betrügerische Telefonanrufe betrieben und so 400.000 Euro erbeutet haben. Die Beschuldigten im Alter zwischen 21 und 36 Jahren wurden durch die albanischen Sicherheitsbehörden in Kooperation mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg ermittelt und festgenommen, wie eine Sprecherin der Behörde in Stuttgart sagte. Die Opfer stammten aus Baden-Württemberg und Österreich. Am Donnerstag wurden die Haftbefehle vollstreckt und die Wohnung der Verdächtigen durchsucht.