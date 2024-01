Mutiger Vater erhält Rettungsmedaille des Landes

Bitte aktivieren Sie Javascript

Gut zwei Monate nach der tödlichen Attacke auf einen Mitschüler in Offenburg wird ein 47 Jahre alter Vater für sein mutiges Einschreiten ausgezeichnet. Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) wird am Sonntag (11.00 Uhr) in der badischen Stadt Sabah Tamer Ayoub die Rettungsmedaille verleihen, wie die Kommune und das Innenministerium mitteilten.

Der Vater zweier Schüler hielt bei dem Angriff in einer Schule den 15-jährigen mutmaßlichen Todesschützen fest und verhinderte damit nach Einschätzung Strobls ein noch schlimmeres Blutbad. Das Opfer der Tat war an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Fall in der Kommune im Ortenaukreis löste überregional Trauer und Entsetzen aus.

Die Rettungsmedaille des Landes wird nach Angaben des Innenministeriums nur wenige Male im Jahr verliehen. 2023 wurden fünf Menschen ausgezeichnet, im vorvergangenen Jahr waren es sechs gewesen.

