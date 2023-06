Gleise sind an einem Bahnhof im Schotterbett verlegt.

Somit könne das Stellwerk Gernsbach schichtweise nicht besetzt werden. Während dieser Zeit gebe es keinen Schienenverkehr im Murgtal. Konkret betroffen seien die Linien S8, S81, RB41 sowie RE40. Die Züge fahren nicht am Freitag von 19.15 Uhr bis 2.40 Uhr. Am Samstag finden keine Zugfahrten zwischen 16.50 Uhr und 2.40 Uhr statt. Am Sonntag starten keine Züge zwischen 16.50 Uhr und 1.40 Uhr.