Motto »vogelfrei«: Die Basler Fasnacht hat begonnen

Mit einem Pfeif- und Trommelkonzert hat am Montagmorgen um Punkt 4.00 Uhr die Basler Fasnacht begonnen. In der völlig abgedunkelten und stillen Stadt tönte genau zur vollen Stunde der Aufruf »Morgestraich: Vorwärts, marsch!« als Startschuss zu den drei närrischen Tagen. Bis Mittwochfrüh sind rund 20.000 Aktive in der Stadt unterwegs. Sie tragen aufwendige Kostüme, bei Zuschauern ist das Verkleiden hingegen verpönt.