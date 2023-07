Aktuell Land

Motorschirmflieger entschuldigt sich wegen Störung bei EM

Ein Greenpeace-Aktivist hat sich vor Gericht für eine gefährliche Protestaktion bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 entschuldigt. Der 40-Jährige, der zuletzt in Pforzheim wohnte, räumte am Dienstag gegenüber dem Amtsgericht München den Flug mit einem Motorschirm in die Allianz Arena ein. Bei der Aktion im Juni 2021 wurden zwei Menschen auf den Zuschauerrängen verletzt. Er versprach, eine derartige Aktion nie zu wiederholen.