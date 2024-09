Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt in eine Klinik gekommen. (Symbolbild)

Ein Auto hat einen 48-jährigen Motorradfahrer bei Albstadt (Zollernalbkreis) frontal erfasst und schwer verletzt. Der 28 Jahre alte Autofahrer sei nach ersten Erkenntnissen in einer Kurve zu schnell gefahren, teilte die Polizei mit. Dadurch habe er die Kontrolle verloren und sei auf die Gegenspur gekommen. Der schwer verletzte Biker wurde nach dem Unfall am Samstag in eine Klinik geflogen. Die Polizei ermittelt nun.