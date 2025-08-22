Motorradfahrer wird knapp hundert Meter weit geschleudert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Knapp 100 Meter weit ist ein Motorradfahrer bei einem Frontalzusammenstoß im Neckar-Odenwald-Kreis geschleudert worden. Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Mann hatte zuvor mit seiner Maschine am Donnerstag den Angaben nach ein Auto auf einer Landstraße bei Billigheim touchiert, daraufhin die Kontrolle verloren und stieß dann frontal mit einem dahinter fahrenden Auto zusammen.

Durch herumfliegende Teile sei ein ebenfalls 20 Jahre alter Motorradfahrer getroffen worden. Er stürzte in ein Feld und zog sich ebenfalls schwere Verletzungen zu. Eine Mitfahrerin auf dem Motorrad sowie die Fahrerin des Autos erlitten zudem leichte Verletzungen. Die beiden Motorradfahrer wurden mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren.