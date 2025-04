Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Der 60 Jahre alte Motorradfahrer starb noch am Unfallort. Ein Notarzt konnte ihn nicht mehr retten. (Symbolbild)

Ein Motorradfahrer ist mit seiner Maschine in Pfullingen (Landkreis Reutlingen) gegen ein Auto geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der 60-Jährige starb trotz eines Notarzt-Einsatzes noch am Unfallort auf der B312, wie die Polizei mitteilte.

Zuvor war der Mann mit seinem Motorrad in Richtung Reutlingen unterwegs. Zur gleichen Zeit bog das Auto eines 58-Jährigen in die B312 ein, als es aus zunächst ungeklärter Ursache zur Kollision kam. Der Motorradfahrer wurde dabei über das Auto geschleudert, wie es weiter hieß. Während der Unfallaufnahme war der Verkehr auf der B312 in beide Richtungen stark eingeschränkt.