Motorradfahrer stürzt und stirbt an Unfallstelle

Bei einem Unfall nahe Bretten ist ein Motorradfahrer am Montagnachmittag ums Leben gekommen. Der 40-Jährige kam in einer Rechtskurve im Landkreis Karlsruhe ohne erkennbaren Grund von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Er stürzte in einen trockenen Bachlauf und verletzte sich so schwer, dass er an der Unfallstelle starb.