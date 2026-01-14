Motorradfahrer rast Polizei auf A5 davon

Bitte aktivieren Sie Javascript

Auf der Autobahn 5 bei Bruchsal soll ein Motorradfahrer Verkehrsteilnehmer gefährdet haben und der Polizei davongerast sein. Laut Polizei soll er teils mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde in Richtung Frankfurt unterwegs gewesen sein. Den Angaben nach überholte er am Dienstag zunächst einen Streifenwagen und in der Folge weitere Fahrzeuge von rechts.

Obwohl die Polizisten ihm mit Blaulicht und Martinshorn folgten, raste er weiter, benutzte teils den Standstreifen und flüchtete am Autobahnkreuz Walldorf über die Auffahrt auf die A6 in Richtung Heilbronn. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Über das Motorradkennzeichen laufen nun weitere Ermittlungen.