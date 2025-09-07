Motorradfahrer prallt mit Heuwagen zusammen und stirbt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) tödlich verletzt worden. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei. Der 39 Jahre alte Motorradfahrer wollte demnach einen Traktor überholen und sei dabei auf den Seitenstreifen gekommen. Daraufhin sei der Kradfahrer den Angaben zufolge ins Schleudern geraten und gegen den Anhänger des Traktors, einen Heuwagen, geprallt. Die betroffene Stelle der Kreisstraße war für rund vier Stunden gesperrt.