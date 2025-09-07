Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Motorradfahrer prallt mit Heuwagen zusammen und stirbt

Beim Überholen eines Traktors verliert ein Motorradfahrer die Kontrolle und stößt mit einem Heuwagen zusammen. Er stirbt noch am Unfallort.

Polizei - Symbolbild
Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/DPA
Für den Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)
Foto: Marijan Murat/DPA

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) tödlich verletzt worden. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben, sagte ein Sprecher der Polizei. Der 39 Jahre alte Motorradfahrer wollte demnach einen Traktor überholen und sei dabei auf den Seitenstreifen gekommen. Daraufhin sei der Kradfahrer den Angaben zufolge ins Schleudern geraten und gegen den Anhänger des Traktors, einen Heuwagen, geprallt. Die betroffene Stelle der Kreisstraße war für rund vier Stunden gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:250907-930-7381/1