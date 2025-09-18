Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenprall seines Fahrzeugs mit einem Auto im Landkreis Sigmaringen schwer verletzt worden. Nach dem Unfall bei Krauchenwies sei der 1980 geborene Mann per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Der 72 Jahre alte Pkw-Fahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Beide Fahrzeuge gerieten durch den Unfall in Brand und wurden stark beschädigt. Lebensgefahr bestand bei dem Motorradfahrer nicht, wie es hieß. Die Unfallursache war zunächst unklar.