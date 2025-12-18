Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Motorradfahrer bei Frontalcrash schwer verletzt

Nach einem Frontalcrash wird ein Motorradfahrer schwer verletzt. Die Polizei nennt erste Details zum Unfallhergang.

Polizei - Symbolbild
Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/DPA
Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. (Symbolbild)
Foto: Lino Mirgeler/DPA

Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 293 bei Eppingen (Landkreis Heilbronn) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte ein Autofahrer aus Richtung Karlsruhe kommend abbiegen und übersah dabei offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Die Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle zunächst voll gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:251218-930-443104/1