Motorradfahrer bei Frontalcrash schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 293 bei Eppingen (Landkreis Heilbronn) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte ein Autofahrer aus Richtung Karlsruhe kommend abbiegen und übersah dabei offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer. Es kam zum Frontalzusammenstoß.

Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin erklärte. Die Bundesstraße war im Bereich der Unfallstelle zunächst voll gesperrt.