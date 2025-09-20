Motorrad und Auto stoßen zusammen - vier Verletzte

Bei dem Zusammenprall eines Autos mit einem Motorrad im Landkreis Ludwigsburg wurden vier Menschen verletzt. (Symbolbild)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto im Landkreis Ludwigsburg sind vier Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Der 32 Jahre alte Autofahrer hatte laut Polizei auf einer Landesstraße bei Murr beim Abbiegen nach links vermutlich das entgegenkommende Motorrad übersehen.

Durch den Aufprall seien der Motorradfahrer und sein Beifahrer, ein 22- und ein 21-Jähriger, von dem Zweirad geschleudert und dabei schwer verletzt worden. Sie kamen ins Krankenhaus.

Der Autofahrer und seine 27 Jahre alter Beifahrerin wurden leicht verletzt.