Mosbach: Senior nach Sprung aus dem Fenster weiter in Lebensgefahr

Nach dem Sprung aus seinem brennenden Haus in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) befindet sich ein Senior weiter in Lebensgefahr. Der Gesundheitszustand des 80-Jährigen sei unverändert, sagte ein Polizeisprecher. Bei dem Einsatz hatte auch ein Feuerwehrmann Prellungen und eine Gehirnerschütterung erlitten. Grund für dessen Verletzung war laut Polizei eine Rauchgasexplosion. Wie es zu dem Brand am späten Sonntagabend gekommen war, ist bislang unklar. Ein Statiker muss laut Polizei erst prüfen, ob das Gebäude betreten werden kann. Erst nach der Freigabe kann ein Gutachter die Arbeit aufnehmen.

In dem Wohnhaus war am Sonntag Feuer ausgebrochen. Der einzige Bewohner war aus dem ersten Stock gesprungen und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Es entstand ein Schaden von rund einer halben Million Euro.