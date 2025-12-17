Morgens Nebel, später Sonne – Wetter bleibt wechselhaft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Menschen im Südwesten sollten in den kommenden Tagen vor allem am Morgen etwas Geduld einplanen. Denn Nebel könnte die Sicht trüben. Das geht aus der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Baden-Württemberg hervor.

Am Mittwoch zeigen sich demnach mehr Wolken als Sonne. In den Niederungen löse sich der Nebel nur zögerlich auf. Die Temperaturen erreichen milde Werte zwischen 6 und 10 Grad, in Südbaden lokal bis zu 12 Grad. Dazu weht meist ein schwacher Südwestwind. In der Nacht kann sich vom Hochrhein bis zum Bodensee sowie entlang des Neckars und der Donau erneut Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 4 Grad im Kraichgau und minus 2 Grad im Allgäu. Gebietsweise wird es auf den Straßen glatt.

Erst Nebel - dann oft Sonne

Den DWD-Meteorologen zufolge dürfte sich das Wetter am Donnerstag - nach Auflösung des Nebels - vielerorts von seiner freundlichen Seite zeigen. Es soll heiter bis sonnig werden, auch wenn es am Hochrhein und am Bodensee länger neblig-trüb bleiben kann. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 7 Grad an der Donau und bis zu 14 Grad im Breisgau. In den Hochlagen des Schwarzwalds sind erneut starke bis stürmische Böen aus Südwest möglich.

Auch in der Nacht zum Freitag bilden sich demnach wieder Nebelfelder - vor allem an Bodensee und Donau. Tiefstwerte zwischen 6 Grad in den Hochlagen und bis minus 2 Grad rund um Ulm und im Allgäu bergen erneut Glättegefahr.

Nachdem sich der Nebel verzogen hat, erwartet der DWD auch am Freitag überwiegend freundliches Wetter. Lediglich am Bodensee könnte es ganztägig trüb bleiben. Am Nachmittag ziehen von Westen her Wolkenfelder auf. Die Temperaturen erreichen 7 Grad in Oberschwaben und bis 13 Grad im Breisgau.