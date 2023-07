Aktuell Land

Mord aus Rache? Angeklagter will Erklärung abgeben

In einem Prozess um den Mord an einer Frau und versuchten Mord an deren Tochter will der Angeklagte über seinen Anwalt eine Erklärung abgeben. Diese sei aus seiner Sicht umfassend, kündigte der Verteidiger für die Sitzung kommenden Montag an. »Dies ist ein trauriges Verfahren, dies ist ein schwieriges Verfahren«, sagte er und sprach vom tragischen Ende einer Liebesbeziehung.