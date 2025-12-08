Mord an neuen Freund der Frau beauftragt - Mann in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Weil er versucht haben soll, einen anderen Mann zum Mord am neuen Lebensgefährten seiner Ehefrau anzustiften, ist ein 43-Jähriger in Sulz am Neckar (Kreis Rottweil) festgenommen worden. Er kam in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der Mann soll einen 35-Jährigen mit dem Mord am Partner seiner getrennt lebenden Frau beauftragt und ihm dafür einen fünfstelligen Bargeldbetrag bezahlt haben.

Nachdem der Beauftragte Anzeige erstattet hatte, wurde der mutmaßliche Auftraggeber den Angaben zufolge am Donnerstag festgenommen. Der Beauftragte blieb auf freiem Fuß, die Polizei stellte aber eines Teil des Geldes sicher. Er habe angegeben, die Umsetzung des Auftragsmords nur vorgetäuscht zu haben. Auf welche Weise der Mord geschehen sollte, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nicht mit.